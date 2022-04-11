В Башкирии врача ЦРБ будут судить за дачу взятки сотруднику ФСБ

Как установлено следствием, в феврале 2022 года сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан в отношении обвиняемого проводились проверочные мероприятия по фактам хищений денежных средств, выделяемых на выплаты компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Врач, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, обратился к сотруднику ФСБ с просьбой за незаконное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей оказать содействие в прекращении в отношении него проверки. Сотрудник ФСБ доложил руководству о склонении его к получению взятки.

пресс-служба СУ СКР по РБ