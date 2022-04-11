В Башкирии врача ЦРБ будут судить за дачу взятки сотруднику ФСБ
В Иглино 37-летнего врача ЦРБ обвиняют в даче взятки. Детали случившегося рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкортостану.
Как установлено следствием, в феврале 2022 года сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан в отношении обвиняемого проводились проверочные мероприятия по фактам хищений денежных средств, выделяемых на выплаты компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Врач, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, обратился к сотруднику ФСБ с просьбой за незаконное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей оказать содействие в прекращении в отношении него проверки. Сотрудник ФСБ доложил руководству о склонении его к получению взятки.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Взяткодателя задержали оперативники при первой передаче денежных средств. Свою вину подсудимый отрицать не стал. В настоящее время уголовное дело находится в суде на этапе рассмотрения.
По факту хищения денег, которые были выделены на выплаты медицинским работникам, проводятся следственные действия.