В Башкирии пьяный мужчина напал на полицейского

Сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину, находящегося возле одного из домов по улице Первомайской. Полицейские подошли к мужчине и попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. Прохожий был в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе документов. Сотрудники полиции попросили мужчину проехать в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Но тот ответил резким отказом. Тогда сотрудники попытались усадить его в служебный автомобиль. Мужчина начал сопротивляться и ударил одного из стражей порядка по голове. Но, несмотря на это он был задержан и доставлен в отдел полиции.

пресс-служба МВД по РБ