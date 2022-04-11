Вчера, 10 апреля, в Уфе мать обнаружила тело своего 12-летнего сына. Подробности трагедии сообщает издание ГорОбзор.ру.
В момент трагедии мать шестиклассника находилась дома. С ее слов, он ушел в свою комнату делать уроки, однако через какое-то время она перестала его слышать. Женщина пошла проверить сына и обнаружила его бездыханное тело.
Семья, в которой воспитывался мальчик, характеризуется как благополучная. В школе он учился хорошо, а на учете в отделе ПДН не состоял.
В настоящее время следователи выясняют все детали случившегося.