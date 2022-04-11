Радий Хабиров отчитал главу Баймака из-за проекта по благоустройству

Радий Хабиров держит вопрос с ямочным ремонтом на контроле. Глава республики поручил отработать обращения жителей Башкортостана, которые сообщают о проблемах на дорогах. В Уфе работников специально отправят в отдаленные районы, чтобы получить полную картину происходящего. Об этом руководитель республики заявил на оперативном совещании в правительстве.
По данным Минтранса, на автодорогах выявлено почти 29 тысяч дефектов. Из них более 15 тысяч устранены. Тема дорог у жителей региона – на первом месте по обращениям в системе «Инцидент-менеджмент».
Во время обсуждения благоустройства муниципалитетов Радий Хабиров раскритиковал руководство Баймака, где показали низкий уровень подготовки к федеральному конкурсу «Малые города и исторические поселения». Глава Башкортостана поручил исполняющему обязанности министра ЖКХ Башкортостана Алану Марзаеву лично разобраться в ситуации.
Также на оперативном совещании обсудили работу Фонда развития промышленности республики по итогам прошлого года. Поддержано 36 инвестиционных проектов общей стоимостью 9,4 млрд рублей. Они позволили привлечь из федерального бюджета льготные займы на 4,7 млрд рублей.