Радий Хабиров отчитал главу Баймака из-за проекта по благоустройству

У меня работа не предполагает личных обид, да? Честно говоря, но личные эмоции предполагает. Я больше всего хотел, чтобы Баймак победил. Но настолько безобразно руководство Баймака отработало, я каждого из вас просил – работайте, не вылезьте каждый день, бейте тревогу. Попался нерадивый подрядчик – меняйте с ним работу. Значит, Алан Викторович, выезжайте туда. Самый маленький процент готовности – 48%.

Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан