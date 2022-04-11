Студенты БашГУ создали новую социальную сеть

Студенты Башкирского государственного ниверситета разработали новую социальную сеть. Проект называется «Свайпер». Он уже доступен для скачивания в Google Play и в AppStore.
Идея родилась у ребят два года назад. Желание было создать мессенджер для общения со студентами. Сначала появились чаты по интересам. Учитывая сложившуюся ситуацию, было принято решение доработать чаты до соцсети. В «Свайпере» можно размещать публикации, лайкать и комментировать их, а также подписываться друг на друга.
На базе БашГУ создан проектный офис, цель которого – помочь студентам дойти от идеи к стартапу. Разработчики «Свайпера» отправили заявку на конкурс от Фонда содействия инноваций. Результаты будут через месяц. Размер гранта достигает миллиона рублей. В случае выигрыша студенты хотят потратить средства на маркетинг социальной сети.