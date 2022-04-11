В Башкирии готовятся в пику половодья

Глава Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сообщил, что пик половодья в регионе ожидается ближе к 20-м числам апреля. Ситуация находится на контроле у специалистов.

В настоящее время активно проводятся мероприятия, чтобы предупредить затопление некоторых территорий в республике, которые особенно уязвимы. За прошедшие сутки поступило 22 сообщения о затоплениях. На реках, где отмечаются заторы, проводятся взрывные работы.

Из-за подъема уровня паводковых вод до 16 апреля закрыто движение для всех видов транспорта на Южном обходе с. Иглино. Объезд возможен по дороге Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка. К тому же перекрыта автодорога общего пользования под железнодорожным путепроводом по ул. Береговой.