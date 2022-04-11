Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал привести улицы в порядок в ближайшую неделю

В Башкирии усиленно готовятся к весенней уборке, чтобы улицы городов и сел были чистыми от мусора, который скопился за зиму под снегом. Мэру города Уфы глава региона дал особое поручение привести улицы столицы Башкортостана в порядок в течение недели.
По признанию главы Башкирии, ранее он ошибся в расчетах и снег в республике растаял значительно раньше, чем ожидалось. Изначально Радий Хабиров требовал от уполномоченных сотрудников очистить улицы от мусора до 1 мая. Сейчас, с быстрым улучшением погодных условий, убрать весь мусор можно гораздо раньше.
В настоящее время проверяется готовность людей и всей необходимой техники для проведения субботников. В прошлом году Радий Хабиров остался недоволен уборкой улиц и поставил задачу в этом году тщательнее подготовиться и на совесть провести субботники.