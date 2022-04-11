В Башкирии начался сезон активности клещей

В Башкортостане с потеплением начался сезон клещей. По данным Роспотребнадзора, в травмпункты уже обратились семь человек с укусами кровососущих членистоногих. Ни один из обследованных особей не инфицирован.
В ведомстве также рассказали, как защититься от клещей в лесу. Эксперты советуют надевать одежду, не допускающую заползания паразитов под нее. Также необходимо использовать отпугивающие и уничтожающие клещей средства. Этими веществами рекомендуется обрабатывать одежду.
В случае укуса снимать клеща с тела лучше с помощью специалиста в травмпункте. Когда такой возможности нет, необходимо следить за тем, чтобы не оборвать хоботок членистоногого, который глубоко укрепляется в коже. Извлеченного паразита нужно принести в лабораторию на исследование.