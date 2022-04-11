Ремонт дорог и благоустройство муниципалитетов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Около 28 тысяч ям на дорогах выявлено в Башкортостане. Почти 15 с половиной тысяч дефектов устранены. Радий Хабиров поручил отработать обращения жителей, которые сообщают о проблемах. В Уфе работников специально отправят в отдаленные районы, чтобы получить полную картину происходящего. Об этом руководитель республики заявил на оперативном совещании в правительстве.
Дороги и ямы на них беспокоят жителей Башкортостана больше всего. В программе «Инцидент-менеджмент» по этому направлению больше всего обращений. Поэтому Радий Хабиров потребовал держать вопрос на контроле и выполнять работы в срок. Все необходимое для этого у служб есть. По данным Минтранса, на автодорогах выявлено 28 900 дефектов. Из них почти 15 с половиной тысяч устранены.
Во время обсуждения благоустройства муниципалитетов Радий Хабиров раскритиковал руководство Баймака, где показали низкий уровень подготовки к федеральному конкурсу «Малые города и исторические поселения». Глава Башкортостана поручил исполняющему обязанности министра ЖКХ Башкортостана Алану Марзаеву лично разобраться в ситуации. Всего для завершения работ по объектам дополнительно требуется 200 млн рублей.
Также на оперативном совещании обсудили работу Фонда развития промышленности республики по итогам 2021 года. Поддержано 36 инвестиционных проектов общей стоимостью 9,4 млрд рублей. Они позволили привлечь из федерального бюджета льготные займы на 4,7 млрд рублей. Всего же с начала работы в 2017 году фонд поддержал 87 отраслевых инициатив с общим объёмом инвестиций 30,2 млрд рублей.
Также Радий Хабиров рекомендовал главам муниципалитетов активно приводить порядок на территориях. До 1 мая города и районы нужно очистить от грязи.