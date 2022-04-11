Ремонт дорог и благоустройство муниципалитетов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Около 28 тысяч ям на дорогах выявлено в Башкортостане. Почти 15 с половиной тысяч дефектов устранены. Радий Хабиров поручил отработать обращения жителей, которые сообщают о проблемах. В Уфе работников специально отправят в отдаленные районы, чтобы получить полную картину происходящего. Об этом руководитель республики заявил на оперативном совещании в правительстве.

Дороги и ямы на них беспокоят жителей Башкортостана больше всего. В программе «Инцидент-менеджмент» по этому направлению больше всего обращений. Поэтому Радий Хабиров потребовал держать вопрос на контроле и выполнять работы в срок. Все необходимое для этого у служб есть. По данным Минтранса, на автодорогах выявлено 28 900 дефектов. Из них почти 15 с половиной тысяч устранены.

Все у вас есть, все готово, пожалуйста, отрабатывайте. Вы, наверное, видели, что ваше ведомство занимает первое место. Продолжайте эту работу, с ГИБДД отрабатывайте. Комплекс мер, о котором мы договорились, надо реализовывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во время обсуждения благоустройства муниципалитетов Радий Хабиров раскритиковал руководство Баймака, где показали низкий уровень подготовки к федеральному конкурсу «Малые города и исторические поселения». Глава Башкортостана поручил исполняющему обязанности министра ЖКХ Башкортостана Алану Марзаеву лично разобраться в ситуации. Всего для завершения работ по объектам дополнительно требуется 200 млн рублей.

У меня работа не предполагает личных обид, честно говоря, но личные эмоции предполагает. Я больше всего хотел, чтобы Баймак победил. Но настолько безобразно руководство Баймака отработало, я каждого из вас просил: работайте, не вылезайте каждый день, бейте тревогу, ну попался нерадивый подрядчик – меняйте с ним работу. Значит, Алан Викторович, выезжайте туда. Самый маленький процент готовности – 48% сделали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на оперативном совещании обсудили работу Фонда развития промышленности республики по итогам 2021 года. Поддержано 36 инвестиционных проектов общей стоимостью 9,4 млрд рублей. Они позволили привлечь из федерального бюджета льготные займы на 4,7 млрд рублей. Всего же с начала работы в 2017 году фонд поддержал 87 отраслевых инициатив с общим объёмом инвестиций 30,2 млрд рублей.

В процессе реализации проектов планируют создать 1,2 тысячи новых рабочих мест, налоговые поступления превысят 3 млрд рублей. Анвер Каримов, директор Фонда развития промышленности Республики Башкортостан

Ваш фонд – один из наших надежнейших партнеров, спасибо вам огромное всем. Мы с вами и на «Инвестчасах» вместе работаем, и на «Промчасах», и, по-моему, мы даже на «Сельских часах» вас привлекаем, спасибо большое. Эффективнейший на самом деле механизм, пусть главы муниципалитетов активнее с ним работают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан