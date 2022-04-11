В Уфе на первой репетиции Парада Победы рассказали о новшествах этого года

В Уфе сегодня грохотал оркестр. На площади перед «Уфа-Ареной» прошла первая тренировка парада ко Дню Победы. В мероприятии приняли участие более полутора тысяч человек. Это сотрудники федеральных органов исполнительной власти, ветераны боевых действий и Морского собрания республики, юнармейцы, курсанты и кадеты учебных заведений. Всего 20 парадных расчетов.
С первыми звуками военного оркестра свыше полутора тысяч марширующих становятся единым целым. Парадная форма, ровные колонны, чеканный шаг и равнение на середину. Отточить движения в строю нужно до секунды и сантиметра. Несмотря на то, что это ещё только первая репетиция, командующий парадом требовательно следит за слаженностью действий. И после каждого прогона – разбор полётов.
В этом году составы парадных коробок будут другие. Новшеством станет участие кинологической службы МВД республики и конных расчётов, которые будут символизировать кавалерию генерала Шаймуратова.
И это ещё не всё. В этом году сразу после торжественного прохождения вручат кубок лучшей коробке парада. Расчёты, которые займут второе и третье место, получат дипломы. Конкурс утвердил ещё в прошлом году глава республики Радий Хабиров.
Перекрывать главную улицу Уфы из-за репетиции не стали, провести её решили традиционно на площади, прилегающей комплексу «Уфа-Арена». На все общие тренировки отведено чуть меньше месяца. И уже 5 и 7 мая, независимо от погоды и других обстоятельств, техника и пешие расчёты соберутся вместе на площади Ленина, чтобы провести заключительные репетиции.