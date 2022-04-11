В Уфе прошло первенство республики по бадминтону

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте до 19 лет. Среди них была и чемпионка Европы Галина Мезенцева.

Галина Мезенцева – самая титулованная башкирская бадминтонистка в своей возрастной группе до 17 лет. Недавно девушка вернулась с первенства России, которое проходило в Санкт-Петербурге. Галина заняла первое место в одиночном разряде и второе в парном вместе с москвичкой Полиной Мостяевой.

Это серьезные соревнования, но, в принципе, уже нормально проходят они. Иногда возникали небольшие сложности. Но это не первое мое первенство России. Так что особых трудностей мне это не составило.

Галина Мезенцева, чемпионка Европы по бадминтону
Фото №1 - В Уфе прошло первенство республики по бадминтону

Первенство Башкортостана стало этапом отбора на лично-командное первенство России. Оно пройдет в Саратове.

Участие принимают около 50 человек. Они представляют три города Республики Башкортостан: Уфу, Межгорье и Октябрьский.

Александр Сорокин, главный судья соревнований

В Саратов башкирские спортсмены отправятся уже на этой неделе. Для Галины Мезенцевой эти соревнования имеют более важное значение, чем старты в Санкт-Петербурге.

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Это более старший турнир, более важный. От него будет зависеть, попаду ли я в сборную в дальнейшем.

Галина Мезенцева, чемпионка Европы по бадминтону

Галина Мезенцева стала абсолютной победительницей первенства республики. Она одержала победы и в одиночном разряде, и паре с Дианой Гильмановой, и в миксте с Андреем Комлевым. У мужчин в одиночном разряде первенствовал Михаил Сивокобыленко. В парах он также поднялся на первую строчку вместе с Артемом Зариповым.

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