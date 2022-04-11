В Уфе прошло первенство республики по бадминтону

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте до 19 лет. Среди них была и чемпионка Европы Галина Мезенцева.

Галина Мезенцева – самая титулованная башкирская бадминтонистка в своей возрастной группе до 17 лет. Недавно девушка вернулась с первенства России, которое проходило в Санкт-Петербурге. Галина заняла первое место в одиночном разряде и второе в парном вместе с москвичкой Полиной Мостяевой.

Это серьезные соревнования, но, в принципе, уже нормально проходят они. Иногда возникали небольшие сложности. Но это не первое мое первенство России. Так что особых трудностей мне это не составило. Галина Мезенцева, чемпионка Европы по бадминтону

Первенство Башкортостана стало этапом отбора на лично-командное первенство России. Оно пройдет в Саратове.

Участие принимают около 50 человек. Они представляют три города Республики Башкортостан: Уфу, Межгорье и Октябрьский. Александр Сорокин, главный судья соревнований

В Саратов башкирские спортсмены отправятся уже на этой неделе. Для Галины Мезенцевой эти соревнования имеют более важное значение, чем старты в Санкт-Петербурге.

Это более старший турнир, более важный. От него будет зависеть, попаду ли я в сборную в дальнейшем. Галина Мезенцева, чемпионка Европы по бадминтону