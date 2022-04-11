В Уфе прошло первенство республики по бадминтону

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте до 19 лет. Среди них была и чемпионка Европы Галина Мезенцева.
Галина Мезенцева – самая титулованная башкирская бадминтонистка в своей возрастной группе до 17 лет. Недавно девушка вернулась с первенства России, которое проходило в Санкт-Петербурге. Галина заняла первое место в одиночном разряде и второе в парном вместе с москвичкой Полиной Мостяевой.
Первенство Башкортостана стало этапом отбора на лично-командное первенство России. Оно пройдет в Саратове.
В Саратов башкирские спортсмены отправятся уже на этой неделе. Для Галины Мезенцевой эти соревнования имеют более важное значение, чем старты в Санкт-Петербурге.
Галина Мезенцева стала абсолютной победительницей первенства республики. Она одержала победы и в одиночном разряде, и паре с Дианой Гильмановой, и в миксте с Андреем Комлевым. У мужчин в одиночном разряде первенствовал Михаил Сивокобыленко. В парах он также поднялся на первую строчку вместе с Артемом Зариповым.