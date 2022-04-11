В Уфе было зарегистрировано небольшое превышение загрязняющих веществ в воздухе

По информации Башгитрометцентра в столице республики 10 апреля зарегистрировано превышение веществ, загрязняющих атмосферу. По данным ведомства, допустимую норму превысила концентрация пыли в городе.

Превышение было зарегистрировано в 19:00 на проспекте Октября, 141. Кроме концентрации пыли, в превышенной норме других веществ обнаружено не было.