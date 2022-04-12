Яровой сев в Башкирии предстоит на площади 2 млн гектаров

Несмотря на снежную зиму, влаги в почве не так много и надо приложить усилия, чтобы сохранить её по максимуму, отметил он. Ранее в Минсельхозе региона сообщили, что федеральный бюджет выделил Башкирии 760 млн руб. на льготные кредиты. Эта сумма должна помочь закрыть потребности республиканских аграриев, учитывая снижение ключевой ставки.