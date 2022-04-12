В Башкирии снизилась смертность от инфаркта миокарда

Смертность от инфаркта миокарда в республике снизилась. Об этом стало известно на конференции кардиологов и кардиохирургов. Ежегодная встреча объединяет ведущих специалистов со всей страны.

Медики обсуждают современные способы лечения, диагностики и профилактики болезней. Каждая конференция становится импульсом для проработки новых методов лечения. Особенно важно выявлять нарушения в сердечно-сосудистой системе на ранних стадиях и наблюдать пациентов из группы риска. В ближайшее время планируют внедрить анкеты для самостоятельного заполнения в электронной системе лечебных учреждений. Сейчас это выполняют медсёстры и фельдшеры.