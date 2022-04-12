Антироссийский контент на YouTube противоречит всем нормам – башкирский политолог

Видеохостинг YouTube разворачивает недружественную политику в отношении России с каждым днём ситуация все больше и больше напоминает информационную войну.

Так, например, на просторах ресурса в свободном доступе есть записи тренировок батальона «Азов», пытки российских пленных и призывы «уничтожать русских».

В то же время администрация ресурса блокирует доступ к официальным источникам. Например, ранее был заблокирован канал «Дума ТВ» – официальный канал Государственной думы. По словам председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, на канале никогда не публиковали фейки или какую-либо другую недостоверную информацию, которая могла подтолкнуть к блокировке. Политик считает, что все происходящее – провокация.

С ним согласны и башкирские политологи. Доцент БашГУ Кирилл Фадеев выразил мнение, что контент на площадке YouTube порой и вовсе противоречит всем общепринятым нормам.