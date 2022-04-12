Глава Башкортостана встретился с ректором Финансового университета при Правительстве РФ

Об этом сообщил на встрече с Главой Башкортостана ректор университета Станислав Прокофьев. Стороны обсудили планы развития уфимского филиала вуза. В частности, речь зашла о возможности открытия новых специальностей, увеличения контрольных цифр приёма студентов, а также перспективы открытия профильных курсов для старшеклассников на базе одной из местных школ.