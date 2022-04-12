В Башкирии бывшего начальника ГИБДД приговорили к 4 годам колонии общего режима

В Башкирии прокуратура добилась тюремного заключения для бывшего начальника ГИБДД по Нефтекамску Илдара Хамитова. По информации ведомства, бывший чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий, а также доказана его вина в получении взятки.

Изначально, по мнению прокуратуры, суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, штрафом в 600 тысяч рублей и запретом работать в правоохранительных органах. Региональная прокуратура не согласилась с таким наказанием и потребовала пересмотра дела в Верховном суде.