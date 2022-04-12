Чем заменить Instagram*: топ российских соцсетей для вертикальных видео

С блокировкой главных продуктов компании Meta* для многих встал вопрос: куда переходить самим и куда переводить свой бизнес?

Помимо всего прочего проблем российским пользователям добавил и TikTok, ограничив возможность публикации жителей нашей страны. Остановил свою работу и Фонд поддержки молодых креаторов в TikTok, благодаря которому успешные блогеры могли получать от 30 тысяч рублей в месяц, просто снимая интересные ролики, которые попадали в «рекомендации». Когда у россиян вновь появится возможность публиковать свои ролики и зарабатывать на них - неизвестно.

Тем временем согласно официальным исследованиям компании Cisco доля интереса пользователей к вертикальным видео неизменно растет. Вообще, тренды – забавная вещь. Например, доля «кнопочных» телефонов в мире по прогнозам к следующему году упадет до 13% (сейчас таких пользователей в мире 27%). А что касается видеоконтента, то уже в этом году он занимает 82% всего IP-трафика. И логично, что большинство из таких видео – вертикальные. Несмотря на недовольные реплики любителей горизонтального видео, все телефоны сейчас – вертикальные, а значит и смотреть видеоконтент на них удобно не переворачивая смартфон.

В этом материале наша редакция решила выяснить, куда теперь постить сторис и рилсы если популярные сети забанены, а ТикТок пока ограничил свои функции для россиян.

1. Клипы ВКонтакте

Для любителей постить видеоролики ВК активно развивает сервис «Клипы», который был открыт в 2020 году. Некоторое время «Клипы» были повторением истории успеха ТикТока, но в этом марте количество просмотров всех роликов выросло до отметки в 1 млрд в сутки. Очевидно, что решающую роль в оттоке аудитории сыграла блокировка известных зарубежных аналогов.

У «Клипов» есть некоторые ограничения. Например, их длина не может превышать одной минуты, описание ограничено до 200 символов, но при этом пользователь может спокойно разместить внутри сервиса рекламу.

Чтобы попасть в «рекомендации», танцев с бубном не нужно. Достаточно лишь снять видео за вирусный трек (многие наткнутся на ваше видео сугубо из-за трека), делать ролики на широкие темы, создать единый стиль своих видео, а еще показывать болше динамики и интриги. В общем, правила просты, главное – работать.

Есть и свои запреты. Например, нельзя использовать музыку не из библиотеки сервиса. А еще лучше избавиться от музыки с матом и самим не материться. Также нельзя упоминать другие соцсети, использовать фильтры и маски из других сервисов. Впрочем, если вы активный пользователь подобных сервисов, для вас эти правила не в новинку.

Регистрироваться здесь: https://vk.com/

2. Yappy

Относительно новая социальная сеть, которая придется по вкусу любителям TikTok. Количество пользователей сейчас стремительно растет: по итогам I квартала 2022 года количество установок приложения и публикаций роликов выросло в 3 раза, количество авторов – в 5 раз, представителей городов – более 600, а в число авторов вошли известные блогеры – Клава Кока, Эрик Давидыч, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Валя Карнавал и многие другие.

Главная особенность Yappy – оно интуитивно понятно для новых пользователей. Так, например, новый юзер сможет без труда разобраться в функционале и снять свой первый ролик за несколько минут. Ведь достаточно лишь выбрать из ленты любое видео и снять для него продолжение.

Кстати, о продолжениях. Отдельной «фишкой» Yappy стали коллаборации – возможность каждого снять ролик совместно с другим человеком, в том числе и с известными блогерами. К слову, известные блогеры могут также снять ролик и с вами. На данный момент в топах приложения на некоторых роликах количество коллабов уже превышает 300 штук.

А еще в Yappy есть медиакомната, которая позволяет создать групповое креативное видео (до 5 участников), не собираясь при этом в одной точке. Это удобно, если хочешь позвать на «совместку» известного человека.

Создатели Yappy также отмечали, что лента роликов со временем станет «умной» и будет подстраиваться под интересы конкретного пользователя. Более того, ролики пользователей уже сейчас все чаще и чаще попадают в рекомендации, набирая повышенные просмотры.

Отдельная история – монетизация. Руководитель Yappy Данила Овчаров в одном из своих интервью отмечал, что приложение подключит эту возможность для пользователей уже в этом году. А значит, у многих новых юзеров появится возможность заработать реальные деньги, ведь на этапе старта любого подобного проекта можно без проблем получить максимальное количество просмотров.

Регистрироваться здесь: https://yappy.media/

3. Rutube

Видеохостинг Rutube известен российским пользователям еще с 2006 года. Однако, в те годы он так и не смог обогнать свой зарубежный аналог – Youtube.

Второе дыхание Rutube получил в 2021 году, когда сайт пережил редизайн, была полностью переработана как его структура, так и цветовое оформление. Каждый желающий получил возможность смотреть видео без регистрации, а также выкладывать свой контент и монетизировать его.

Пока что никаких отдельных сервисов для вертикальных видео внутри хостинга нет, но мобильные юзеры вполне могут без труда развернуть картинку на весь экран.

В апреле 2022 года Rutube сменил логотип и анонсировал обновление мобильного приложения. Сейчас количество пользователей ресурса растет: на него стремительно «переезжают» крупные федеральные и региональные телеканалы.

К слову, накануне компания презентовала возможность по переносу контента с Youtube на Rutube. Правда, на данный момент пока есть ограничение в 1000 роликов. Функция может быть удобна для известных блогеров с учетом того, как давно в СМИ муссируются слухи о возможной блокировке Youtube.

Регистрироваться здесь: https://rutube.ru/

4. Яндекс.Дзен

Платформа существует достаточно долго, она вырастила множество известных блогеров внутри конкретно своей экосистемы.

Но если вас там до сих пор нет – самое время начать. Это рекомендательная система Яндекса, материалы которой видно на главной странице поисковика. Там есть всё и под любые интересы.

Вариантов работы в Дзене достаточно: можно писать свои короткие заметки, статьи, вставлять фотоленту, публиковать видеоматериалы. Но самое главное – свой труд можно окупить, ведь на платформе присутствует система монетизации. Количество пользователей с блокировкой основных зарубежных соцсетей значительно выросло, сюда подтянулись вести свои блоги известные российские звезды.

Новым пользователям при этом стоит изучить правила работы на платформе и возможности монетизации. Так, например, в Дзене есть две программы поддержки авторов – «Нирвана» и «Аврора». Одна для новеньких пользователей, другая – для опытных. Монетизацию нужно заслужить, перешагнув через определенное количество досмотров своих постов или видео.

Важная история, о которой стоит помнить – многие сейчас пришли в Дзен, конкуренция выросла. Значит, чтобы заработать не только деньги, но и известность, вам придется постараться. Наша редакция настоятельно рекомендует почитать различную аналитику в Сети по работе с алгоритмами Дзена.

Регистрироваться здесь: https://zen.yandex.ru/

5. Россграм

Россграм на данный момент является одной из самых таинственных российских разработок. Создателями было заявлено, что сеть начнет принимать первых пользователей еще 28 марта. При подаче заявки можно было отметить себя как пользователь, блогер или инвестор. Известно, что пользователи с отметкой «блогер» еще до сих пор не получили приглашения регистрации.

Судя по описанию соцсети, Россграм должен напрямую заменить своего зарубежного собрата с созвучным названием. Пользователи смогут писать посты и быть в курсе всех новостей своих друзей и блогеров, настроить ленту конкретно под свои интересы, ставить реакции на посты, использовать все привычные форматы видео от сторис до рилсов, покупать товары, а также настраивать таргетированную рекламу.

К слову, на официальном сайте причину задержки работы приложения на данный момент объясняют просто: доступ к сервису выдают с сильным лимитов, чтобы скорректировать нагрузку на серверы и обеспечить стабильную работу сети.

Зарегистрироваться в сети пока нельзя. Узнать подробнее: https://rossgram.ru/

P.S. Что дальше?

Конечно, привычки менять трудно. В том числе и связанные с использованием привычных социальных сетей.

Однако есть и очевидные плюсы – в новых соцсетях много пространства для действий. Вполне логично, что точка невозврата, когда недоверие к новым платформам перевешивает, пройдена. Новые приложения стремительно набирают свой вес, увеличивая долю известных блогеров внутри себя.

Подобный бум на новые лица был с появлением на российском рынке ТикТока. Достаточно вспомнить первых российских блогеров из китайского приложения: например, того же Даню Милохина, который по сути никому был неизвестен до появления китайского приложения на российском рынке.

Возможно, и вы сможете стать звездой и осуществить свою мечту. Выбирайте сервис по душе и дерзайте!