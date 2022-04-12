В Башкирии новый клинико-диагностический госпиталь принимает первых пациентов с коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился с гражданами в своих социальных сетях новостью о том, что новый клинико-диагностический инфекционный госпиталь в Городе Сибае начал принимать первых пациентов с коронавирусом.

Известно, что на строительство и оснащение нового медицинского заведения было выделено 1,8 млрд рублей из бюджета региона. Новый ковидный госпиталь открылся 25 марта. В больнице 40 круглосуточных боксов, 10 реанимаций, 200 коек дополнительного размещения. В чрезвычайном режиме госпиталь может принять 230 человек со стопроцентным подключением кислорода.