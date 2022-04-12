В Башкирии ранее судимый мужчина ограбил киоск из-за проблем в личной жизни

В отдел полиции по Баймакскому району обратилась 53-летняя жительница, которая владела киоском по улице Есенина. Как пояснила потерпевшая, в киоске разбили стекло и украли некоторые продукты и немного денег из кассы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан житель села Исяново, который в свои 30 лет уже был судим. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал оперативникам причину кражи.