В Башкирии раскрыто дело о похищении и вымогательстве

В июне прошлого года двое жителей города Мелеуза силой усадили 26-летнего парня в машину и вывезли к водоёму, где требовали от жертвы выкуп в размере 250 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что потерпевший сам находился в розыске, поэтому в полицию не обращался. После того, как молодой мужчина был найден стражами порядка и этапирован в колонию, выяснились и новые факты преступления, где потерпевшим оказался непосредственно он.

Потерпевший признался, что знает имена похитителей. Ими оказались 34-летние жители Мелеуза, с одним из которых парень ранее отбывал наказание. Мелеузовец оказывал поддержку своему земляку, за что и потребовал крупную сумму денег уже на воле.