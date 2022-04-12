В Башкирии простились с ефрейтором, погибшим в ходе спецоперации на Украине

В Туймазинском районе сегодня простились с военнослужащим Данисом Рыбаковым – ефрейтор погиб в ходе специальной операции. Он проходил службу по контракту в Оренбургской области, оттуда и был направлен на территорию Украины. Мама Даниса Рыбакова из рук Главы Башкортостана получила орден генерал-майора Шаймуратова. Госнаграда вручена солдату за героизм посмертно.

Военный оркестр в Серафимовском – событие редкое. Жителей сегодня объединил траурный повод. В последний путь провожают уроженца села Даниса Рыбакова. Молодой ефрейтор отдал жизнь, участвуя в специальной военной операции на территории Украины.

И Даниса, и брата очень хорошо воспитывала мама. В другой семье он не был бы таким хорошим. Лилия Талхина, жительница с. Серафимовский

Любим, гордимся, всегда будем его помнить. Амина Хусаинова, тётя Даниса Рыбакова

Дань уважения военнослужащему отдали близкие, односельчане и ветераны боевых действий. Руководитель региона Радий Хабиров, принявший участие в церемонии прощания, поблагодарил родителей, воспитавших героя – память Даниса будет увековечена.

В лице Даниса мы кланяемся всем тысячам парней, которые защищают нашу страну. Уважаемая Зания Адгамовна, вы с покойным мужем воспитали хороших детей. Я твердо обещаю: мы будем о вас заботиться. Я прошу администрацию района представить предложения по увековечиванию памяти. Вечная тебе память, парень. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Указом главы республики Данис Рыбаков за самоотверженность при исполнении воинского долга посмертно награжден орденом генерала Минигали Шаймуратова. Радий Хабиров вручил золотую звезду матери солдата.

Данис сложил жизнь в нынешнее время, борясь с нацизмом. За мирную жизнь своих соотечественников. За нас, за будущее детей. Айдар Суфиянов, глава администрации Туймазинского района

Данису было 23 года. Еще во время учебы в местном агропромышленном колледже он начал работать по специальности. После смерти отца Данис и его брат стали главными помощниками матери. В 2019 году парень подписал контракт и отправился на службу в село Тоцкое Оренбургской области.

Добрый, отзывчивый, трудолюбивый. Коллектив уважал, любил, показал хорошие знания, занимался спортом. Наиль Газизов, директор Туймазинского агропромышленного колледжа