В Башкирии простились с ефрейтором, погибшим в ходе спецоперации на Украине

В Туймазинском районе сегодня простились с военнослужащим Данисом Рыбаковым – ефрейтор погиб в ходе специальной операции. Он проходил службу по контракту в Оренбургской области, оттуда и был направлен на территорию Украины. Мама Даниса Рыбакова из рук Главы Башкортостана получила орден генерал-майора Шаймуратова. Госнаграда вручена солдату за героизм посмертно.
Военный оркестр в Серафимовском – событие редкое. Жителей сегодня объединил траурный повод. В последний путь провожают уроженца села Даниса Рыбакова. Молодой ефрейтор отдал жизнь, участвуя в специальной военной операции на территории Украины.
Дань уважения военнослужащему отдали близкие, односельчане и ветераны боевых действий. Руководитель региона Радий Хабиров, принявший участие в церемонии прощания, поблагодарил родителей, воспитавших героя – память Даниса будет увековечена.
Указом главы республики Данис Рыбаков за самоотверженность при исполнении воинского долга посмертно награжден орденом генерала Минигали Шаймуратова. Радий Хабиров вручил золотую звезду матери солдата.
Данису было 23 года. Еще во время учебы в местном агропромышленном колледже он начал работать по специальности. После смерти отца Данис и его брат стали главными помощниками матери. В 2019 году парень подписал контракт и отправился на службу в село Тоцкое Оренбургской области.
В музее агропромышленного колледжа появится стенд, посвященный Данису Рыбакову. Свое имя молодой ефрейтор внес в список героев, память о которых будет передаваться будущим поколениям.