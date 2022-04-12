Радий Хабиров: «Мы в республике планомерно решаем экологические вопросы»

Глава Башкортостана подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным экологическим оператором в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Документ предполагает взаимодействие сторон в разработке и реализации проектов в сфере рекультивации ряда промышленных и иных объектов. В их числе – территория бывшего завода «Уфахимпром», полигона твёрдых коммунальных отходов в посёлке Новые Черкассы под Уфой, свалка промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе.

Также в рамках форума Радий Хабиров дал старт опытно-промышленной эксплуатации новой солнечной электростанции, которая заработала на заводе ПОЛИЭФ. Это событие стало еще одним шагом в сфере альтернативной энергетики. К слову, на заводе реализуют инвестиционный проект по производству «зелёных» ПЭТ-гранул из вторсырья.

Мы в республике планомерно и поступательно решаем экологические вопросы. За два с небольшим года мы начали создавать инфраструктуру по работе с твёрдыми бытовыми отходами. Начали подходить к теме сортировки, переработки мусора и т.д. Поэтому сегодня, конечно, будет интересно посмотреть лучшие практики, которые есть в нашей большой стране.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров: «Мы в республике планомерно решаем экологические вопросы»

Также было подписано соглашение о сотрудничестве с предприятием КНР, которое выпускает мусоросортировочные комплексы, перерабатывающие отходы до 99%.

Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Радий Хабиров осмотрел выставочные экспозиции и пообщался с сотрудниками компаний, которые представили различные инвестпроекты. Так, на предприятии «Газпром нефтехим Салават» намерены утилизировать  сероводородсодержащий газ, а также сократить количество вредных выбросов почти на 40%. Глава республики также ознакомился с экспозициями региональных операторов по обращению с ТКО и осмотрел стенд уфимских школьников из экодвижения. Ученицы представили Радию Хабирову свой проект курай-парка с семью экологическими зонами для семейного отдыха. Руководитель республики положительно оценил идею школьниц, отметив, что её вполне можно воплотить в жизнь.

Дети делятся, каким они видят этот мир, что можно сделать, чтобы он стал лучше, комфортнее, экологичнее. И бизнес демонстрирует то, что еще вчера было невозможно, а сегодня успешно реализовано.

Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Республики Башкортостан
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