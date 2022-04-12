Радий Хабиров: «Мы в республике планомерно решаем экологические вопросы»

Глава Башкортостана подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным экологическим оператором в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Документ предполагает взаимодействие сторон в разработке и реализации проектов в сфере рекультивации ряда промышленных и иных объектов. В их числе – территория бывшего завода «Уфахимпром», полигона твёрдых коммунальных отходов в посёлке Новые Черкассы под Уфой, свалка промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе.
Также в рамках форума Радий Хабиров дал старт опытно-промышленной эксплуатации новой солнечной электростанции, которая заработала на заводе ПОЛИЭФ. Это событие стало еще одним шагом в сфере альтернативной энергетики. К слову, на заводе реализуют инвестиционный проект по производству «зелёных» ПЭТ-гранул из вторсырья.
Радий Хабиров осмотрел выставочные экспозиции и пообщался с сотрудниками компаний, которые представили различные инвестпроекты. Так, на предприятии «Газпром нефтехим Салават» намерены утилизировать сероводородсодержащий газ, а также сократить количество вредных выбросов почти на 40%. Глава республики также ознакомился с экспозициями региональных операторов по обращению с ТКО и осмотрел стенд уфимских школьников из экодвижения. Ученицы представили Радию Хабирову свой проект курай-парка с семью экологическими зонами для семейного отдыха. Руководитель республики положительно оценил идею школьниц, отметив, что её вполне можно воплотить в жизнь.