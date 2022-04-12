Радий Хабиров: «Мы в республике планомерно решаем экологические вопросы»

Радий Хабиров осмотрел выставочные экспозиции и пообщался с сотрудниками компаний, которые представили различные инвестпроекты. Так, на предприятии «Газпром нефтехим Салават» намерены утилизировать сероводородсодержащий газ, а также сократить количество вредных выбросов почти на 40%. Глава республики также ознакомился с экспозициями региональных операторов по обращению с ТКО и осмотрел стенд уфимских школьников из экодвижения. Ученицы представили Радию Хабирову свой проект курай-парка с семью экологическими зонами для семейного отдыха. Руководитель республики положительно оценил идею школьниц, отметив, что её вполне можно воплотить в жизнь.