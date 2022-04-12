В Башкирии мужчина жестоко избил школьника: подробности ЧП

Стали известны подробности нападения 31-летнего мужчины на школьника в Сибае. Сегодня глава Следственного комитета России взял это дело на контроль. Подозреваемого проверят на вменяемость на момент совершения преступления.
На этих кадрах нетрезвый Александр Сергеев жестоко избивает 10-летнего Глеба. Оппонент мальчика в три раза его старше. На помощь ребенку подоспели взрослые. По итогу у школьника по всему телу ссадины и гематомы. Как вспоминает сам Глеб, поводом для агрессии послужила провокация местной детворы.
Соседи Александра прекрасно его знают, мужчина во дворе личность известная. Сам он был ребенком одаренным, участвовал в школьных олимпиадах и занимал призовые места, но по окончании учебы якобы подсел на наркотики. Соседи рассказывают, что он живет с матерью, которая за ним и ухаживает, отправляет в рехабы, но, видимо, безуспешно. Жители двора считают, что парня снова отправят на лечение, а по возвращении не исключают, что история может повториться.
Спустя некоторое время после инцидента, не дожидаясь полицейских, взрослые решили наказать обидчика детей. На этих кадрах сибайцы устраивают самосуд. В Следственном комитете на Александра возбудили уголовное дело, его подозревают в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам. Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это дело под контроль, сегодня он поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы, но в том случае, если психолого-психиатрическая экспертиза покажет, что на момент совершения преступления Александр был во вменяемом состоянии.