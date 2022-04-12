Эксперты рассказали, где жители Башкирии могут отдохнуть за границей

Турция, Дубай и Париж. Эксперты туриндустрии рассказали, куда жители республики могут отправиться на отдых за границу. Несмотря на то, что число авиарейсов по-прежнему ограничено, все равно остается возможность побывать во многих странах. Тем более что на днях вступили в силу послабления Центробанка на приобретение валюты.

Буквально на днях Россия отменила ограничения авиасообщения в 52 страны, впрочем, туристы все равно выбирают только две: Турцию и ОАЭ. На них перенаправлен почти 90-процентный поток всех отдыхающих. Эксперты называют эти два курорта наиболее дружелюбными по отношению к россиянам.

В Эмиратах нет никакого негатива к русским, там все очень строго, у нас нет проблем, много рейсов и из регионов, в том числе из Уфы, у нас летают два раза в неделю, и из Москвы. Турция восстанавливает полетные программы из регионов и Москвы, и у них сейчас отели к летнему сезону делятся на тех, кто будет принимать русских туристов, а кто – украинских. Чтобы не было внутри отеля конфликтов. Вероника Рамазанова, руководитель туристического агентства

Прямые рейсы есть практически во все страны СНГ: например, Узбекистан, Армению, Азербайджан. Из Москвы можно на самолете добраться и до Сербии. Однако границы этим не ограничиваются. Используя пересадочные рейсы, турист может воспользоваться окном в Европу и отправиться, например, в Грецию, Венгрию или Париж, куда также отменили ограничения на посещение.

Мы можем туда добраться разными способами: либо через пересадку, либо через страны, где мы сухопутно можем пройти, но напрямую полететь не можем. Но ограничений на въезд нет. Единственное, что было замечено, некоторые авиакомпании – есть немецкая одна авиакомпания, которая в одностороннем порядке по желанию не сажает русских пассажиров на свои рейсы. Вероника Рамазанова, руководитель туристического агентства

Все последние недели туристам приходилось искать обходные пути и для получения валюты в ходе заграничных поездок. Однако накануне Центробанк отменил запрет на снятие долларов и евро со старых счетов.

С 11 апреля граждане, у которых были открыты до 9 марта счета в валюте, могут снимать свои средства не только в долларах, но и в евро, при этом лимит остается прежним –10 тысяч долларов или евро. Банк также отменил введенную в марте комиссию на покупку валюты через брокеров. Егор Михтанюк, заместитель управляющего Нацбанком по Республике Башкортостан