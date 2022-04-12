Эксперты рассказали, где жители Башкирии могут отдохнуть за границей

Турция, Дубай и Париж. Эксперты туриндустрии рассказали, куда жители республики могут отправиться на отдых за границу. Несмотря на то, что число авиарейсов по-прежнему ограничено, все равно остается возможность побывать во многих странах. Тем более что на днях вступили в силу послабления Центробанка на приобретение валюты.
Буквально на днях Россия отменила ограничения авиасообщения в 52 страны, впрочем, туристы все равно выбирают только две: Турцию и ОАЭ. На них перенаправлен почти 90-процентный поток всех отдыхающих. Эксперты называют эти два курорта наиболее дружелюбными по отношению к россиянам.
Прямые рейсы есть практически во все страны СНГ: например, Узбекистан, Армению, Азербайджан. Из Москвы можно на самолете добраться и до Сербии. Однако границы этим не ограничиваются. Используя пересадочные рейсы, турист может воспользоваться окном в Европу и отправиться, например, в Грецию, Венгрию или Париж, куда также отменили ограничения на посещение.
Все последние недели туристам приходилось искать обходные пути и для получения валюты в ходе заграничных поездок. Однако накануне Центробанк отменил запрет на снятие долларов и евро со старых счетов.
А с 18 числа продавать наличную валюту станут и сами банки. Но только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля. После начала введения санкций цены на турпутевки подскочили в два раза. На днях доллар вновь подешевел, и стоимость туров стала ниже. Правда, раза в полтора, т.е. все равно дороже докризисного уровня.