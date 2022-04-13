В Башкирии предприниматели и самозанятые могут получить оборудование в лизинг

Предприниматели и самозанятые в Башкирии могут получить оборудование в лизинг. Заявки начало принимать Агентство Башкортостана по развитию малого и среднего предпринимательства.
В рамках отбора предприниматели и самозанятые, за исключением некоторых категорий, могут приобрести промышленное, технологическое или медицинское оборудование, сельхозтехнику и оборудование, спецтехнику и транспортные средства, кроме легковых автомобилей и мотоциклов.
Общая сумма поддержки по договору лизинга составит до 4 млн рублей. Их предоставят на срок не более 5 лет. О других условиях можно узнать в Госкомитете республики по предпринимательству.