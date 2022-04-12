В Башкирии стартовали итоговые соревнования WorldSkills по компетенции «Пчеловодство»

В Башкортостане стартовали итоговые соревнования 10-го национального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Пчеловодство». В Мелеузовском многопрофильном колледже собрались молодые профессионалы из 8 регионов страны, чтобы побороться за звание сильнейшего. Им нужно показать навыки правильного обустройства ульев, определять состав меда. Причем все это на время.

Аккуратно забить гвоздь должен уметь каждый пчеловод. Иначе рамка для расплода пчел выйдет никудышной. На площадке молодым профессионалам нужно было подготовить улей для новой пчелосемьи и пересадить туда выведенную матку. И хоть настоящих пчел на чемпионате нет, важно соблюсти правильный алгоритм действий. За каждым участником наблюдает отдельный эксперт.

Задания не особо сложные, но и не слабые. Средние. Готовился с января упорно, с утра до вечера. Ходил на все тренировки. И на выходных, и по утрам пораньше приходил. Айназ Хуснутдинов, участник чемпионата WorldSkills Russia /Башкортостан/

Я считаю, это очень ответственно. То, что я попала сюда, это уже победа. Самое сложное было, наверное, собраться, вспомнить все, что изучали. Алёна Григорьева, участница чемпионата WorldSkills Russia /Татарстан/

Каждый работал строго в своей соревновательной зоне. И пока одни конкурсанты занимались пересаживанием матки пчелосемьи в улей, другие проводили исследования со сладким продуктом. Участники определяли ботаническое происхождение меда, исследуя пыльцевые зерна. При помощи химических реакций они смотрели наличие примесей, также уровень влажности. Кроме того, наблюдали, присутствует ли в составе меда фальсификат.

Также будущим пасечникам нужно показать навыки определения болезней пчел и их лечения. Финальным испытанием станет подготовка гнезда для зимовки пчел.

Каждый критерий – находится ли в спецодежде, правильно установил приборы, правильно прибор включил, правильно выполнил роспуск меда, правильно отобрал образцы, делал испытания. То есть все это, каждый шаг и операция оценивается. Татьяна Фадеева, главный эксперт по компетенции «Пчеловодство»

В Мелеуз приехали представители 8 регионов. Башкортостан был представлен двумя участниками. Компетенция «Пчеловодство» в национальном чемпионате молодых профессионалов появилась в прошлом году. А 2022-м республика получила право проводить финал на своей территории

Конкуренция была большая. Скажу честно, что опережала нас Липецкая область. Липецкая область хотела забрать эту компетенцию. Но Башкортостан – это всегда башкирский мед, это бренд, это качество пчеловодства. Поэтому мы никак не могли отстать именно по этой компетенции и взяли на себя ответственность. Рита Самигуллина, директор Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа

Отрадно, что Республика Башкортостан благодаря Мелеузовскому колледжу сегодня является держателем компетенции по пчеловодству среди регионов Российской Федерации. Для нас это знаковое событие, потому что республика десятилетиями занимает ведущее место по пчеловодству, по производству меда. Ляля Давлетбаева, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан