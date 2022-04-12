В Башкирии стартовали итоговые соревнования WorldSkills по компетенции «Пчеловодство»

В Башкортостане стартовали итоговые соревнования 10-го национального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Пчеловодство». В Мелеузовском многопрофильном колледже собрались молодые профессионалы из 8 регионов страны, чтобы побороться за звание сильнейшего. Им нужно показать навыки правильного обустройства ульев, определять состав меда. Причем все это на время.
Аккуратно забить гвоздь должен уметь каждый пчеловод. Иначе рамка для расплода пчел выйдет никудышной. На площадке молодым профессионалам нужно было подготовить улей для новой пчелосемьи и пересадить туда выведенную матку. И хоть настоящих пчел на чемпионате нет, важно соблюсти правильный алгоритм действий. За каждым участником наблюдает отдельный эксперт.
Каждый работал строго в своей соревновательной зоне. И пока одни конкурсанты занимались пересаживанием матки пчелосемьи в улей, другие проводили исследования со сладким продуктом. Участники определяли ботаническое происхождение меда, исследуя пыльцевые зерна. При помощи химических реакций они смотрели наличие примесей, также уровень влажности. Кроме того, наблюдали, присутствует ли в составе меда фальсификат.
Также будущим пасечникам нужно показать навыки определения болезней пчел и их лечения. Финальным испытанием станет подготовка гнезда для зимовки пчел.
В Мелеуз приехали представители 8 регионов. Башкортостан был представлен двумя участниками. Компетенция «Пчеловодство» в национальном чемпионате молодых профессионалов появилась в прошлом году. А 2022-м республика получила право проводить финал на своей территории
Итоги чемпионата по компетенции подведут 14 апреля. В этот день в торжественной обстановке объявят победителя и лучшего молодого пчеловода страны.