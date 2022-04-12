Радий Хабиров вручил госнаграды работникам завода «Автонормаль»

Во время осмотра генеральный директор завода рассказал главе республики, что по итогам 2021 года коллектив произвёл крепёжную продукцию свыше чем на 5 млрд рублей. Продажи по сравнению с 2020 годом выросли на 24 процента. Кроме того, в прошлом году предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» для повышения эффективности работы и оптимизации затрат. Для укрепления позиций завода на российском рынке предприятие разработало инвестиционную программу по модернизации производства. После её согласования с акционерами руководство завода «Автонормаль» планирует представить программу Инвестиционному комитету Башкортостана.