В Башкирии представили «Семейный альбом Гареевых»

«Семейный альбом Гареевых» представили в Илишевском районе в районном дворце культуры. Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения единственного в республике дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Мусы Гареева. Зрители могут увидеть редкие снимки.

Сам фронтовик предстает в разных образах: отважного летчика, заботливого семьянина, верного друга и даже заядлого пчеловода. Для родных Мусы Гареева, которые специально прибыли в Башкортостан, подготовили концерт, и он оставил неизгладимое впечатление. 

Увидев, я очень сильно разволновался, был сильно потрясен, насколько здесь, в Илишевском районе, в этой части республики, берегут и приумножают наследие не только конкретно папы, но и всех фронтовиков и участников войны. И делается это независимо от того, что происходит во внешней периферии, что у нас тут внутри страны делается.

Евгений Гареев, сын Мусы Гареева
Фото №1 - В Башкирии представили «Семейный альбом Гареевых»

Илишевский район – это малая родина Мусы Гареева. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения и запланированы разнообразные мероприятия. В музее села Верхнеяркеево идут ремонтные работы. В среднем его посещает более 7,5 тысяч человек в год. На базе Верхнеяркеевской средней школы №4 с начала этого учебного года создан кадетский класс, которому также присвоено имя башкирского штурмовика. Кинотеатр, носящий имя Мусы Гареева, тоже готовится к масштабной реконструкции. В день приезда семьи героя здесь прошла премьера нового документального фильма киностудии Башкортостан «На крыльях мечты».

Мы в первый раз его показали в Верхнеяркеево, в самом Илишевском районе, потому что отсюда родом Муса Гареев. На данный момент мы приступили к мультфильму о Мусе Гарееве для детей, чтобы дети знали, кто такой Муса Гареев, чтобы уже с детства воспитывались и знали, что есть чем гордиться и кем гордиться. Поэтому сначала анимация, а потом художественный фильм. 

Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан»
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