В Башкирии представили «Семейный альбом Гареевых»

«Семейный альбом Гареевых» представили в Илишевском районе в районном дворце культуры. Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения единственного в республике дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Мусы Гареева. Зрители могут увидеть редкие снимки.
Сам фронтовик предстает в разных образах: отважного летчика, заботливого семьянина, верного друга и даже заядлого пчеловода. Для родных Мусы Гареева, которые специально прибыли в Башкортостан, подготовили концерт, и он оставил неизгладимое впечатление.
Илишевский район – это малая родина Мусы Гареева. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения и запланированы разнообразные мероприятия. В музее села Верхнеяркеево идут ремонтные работы. В среднем его посещает более 7,5 тысяч человек в год. На базе Верхнеяркеевской средней школы №4 с начала этого учебного года создан кадетский класс, которому также присвоено имя башкирского штурмовика. Кинотеатр, носящий имя Мусы Гареева, тоже готовится к масштабной реконструкции. В день приезда семьи героя здесь прошла премьера нового документального фильма киностудии Башкортостан «На крыльях мечты».