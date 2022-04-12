В Уфе заработала специализированная выставка «Экология и технологии»

Сегодня мы видим, что мы работаем в этом же темпе. Эксперты, общественники, власть, бизнес. Мы сегодня все работаем над этими задачами. Здесь эта площадка как раз для такой совместной проработки, сверки, кто где находится, с чем мы выходим в новое время, ну и, наверное, о планах тоже сегодня поговорим.

Рашид Исмагилов, глава Российского экологического общества