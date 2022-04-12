В Уфе заработала специализированная выставка «Экология и технологии»

Крупнейшее отраслевое
мероприятие в Приволжском федеральном округе в области охраны окружающей среды.
На «ВДНХ-Экспо» заработала выставка и форум «Экология и технологии». Участие
принимают компании из четырех регионов России.
Сегодня
мы видим, что мы работаем в этом же темпе. Эксперты, общественники, власть,
бизнес. Мы сегодня все работаем над этими задачами. Здесь эта площадка как раз
для такой совместной проработки, сверки, кто где находится, с чем мы выходим в
новое время, ну и, наверное, о планах тоже сегодня поговорим.Рашид Исмагилов, глава Российского экологического общества
Центральным событием
форума станет пленарное заседание «Экология региона. Тенденции развития
отрасли».
Три
дня будет проходить большая деловая программа, будет проходить очень много
отраслевых мероприятий, богатая экспозиция. У нас более 70 участников выставки,
более 25 секций. Выставка очень радует своими участниками, потому что
практически все производители российские.Альбина Кильдигулова, генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания»
Посетить выставку форум
можно на «ВДНХ-Экспо» по 14 апреля включительно.