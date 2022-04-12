В Уфе прошел первый этап кубка России в нахлыстовом кастинге

В столицу республики приехали сильнейшие мастера, среди которых Сергей Клюев – серебряный призер чемпионата мира в Норвегии. Конкуренцию в забросах снасти ему составили победители этапов кубка страны и Урала.
Несмотря на то, что дисциплина входит в Федерацию рыболовного спорта России, участники соревнований здесь не ловят рыбу. Идея нахлыста – забрасывать приманку, которая ничего не весит, на дальность и на точность. Здесь нет тренеров и методик подготовки. Но каждый спортсмен скажет, что главное в нахлысте – правильный заброс. И технике его исполнения на соревновании уделяют самое пристальное внимание. И хотя чтобы забросить невесомую приманку особой силой обладать не нужно, без общей физической подготовки не обойтись.
В Уфе собрались 22 сильнейших спортсмена. Приехал Сергей Клюев – серебряный призер чемпионата мира, Валерий Радченко и Рамиль Ямалиев – многократные победители этапов кубка России. В Башкортостане нахлыстовый кастинг – молодой вид спорта. Но в последние три года здесь проходили различные региональные соревнования.
Соревновались участники в семи дисциплинах. К примеру, успехи Алексея Ёлшина из Перми связаны с двумя основными видами, но в Уфе он пробует свои силы в четырех. А есть и универсалы, которые выступают во всех упражнениях. Или, как их называют, многоборцы в нахлыстовом кастинге. Один из них – Анвар Мавлютов из Уфы. Ветеран этого спорта в республике, он первым в начале 2000-х ездил на турниры в Москву.
По итогам суммы балов во всех семи дисциплинах абсолютным чемпионом соревнований стал Владимир Тюрин из Москвы. Также в тройке сильнейших оказались представители Уфы Анвар Мавлютов и Дамир Магафуров.