В Уфе мужчина забил до смерти свою знакомую

Вечером 23 февраля 2022 года компания из двух мужчин и двух женщин употребляли спиртное. Во время распития обвиняемый стал предъявлять претензии потерпевшей, в связи с тем, что ранее она вызывала полицию, чтобы пожаловаться на шумных соседей. Мужчина находился в розыске по уголовному делу за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде и опасался стражей порядка. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Затем хозяйка квартиры и ее знакомый ушли в гости, а обвиняемый вновь подверг потерпевшую избиению. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Затем злоумышленник вынес ее тело на общий балкон подъезда и уехал в Туймазинский район. В тот же день он явился в местный отдел полиции по делу о нетрезвом вождении, надеясь таким образом избежать подозрения в причинении смерти.

пресс-служба СУ СКР по РБ