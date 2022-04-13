В Уфе мужчина забил до смерти свою знакомую

33-летнего жителя Благоварского района будут судить за причинение смерти знакомой. Следственный комитет уже завершил расследование уголовного дела.
24 февраля на общем балконе пятиэтажного дома в Уфе обнаружили тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Сообщение поступило в правоохранительные органы.
Вечером 23 февраля 2022 года компания из двух мужчин и двух женщин употребляли спиртное. Во время распития обвиняемый стал предъявлять претензии потерпевшей, в связи с тем, что ранее она вызывала полицию, чтобы пожаловаться на шумных соседей. Мужчина находился в розыске по уголовному делу за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде и опасался стражей порядка. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Затем хозяйка квартиры и ее знакомый ушли в гости, а обвиняемый вновь подверг потерпевшую избиению. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Затем злоумышленник вынес ее тело на общий балкон подъезда и уехал в Туймазинский район. В тот же день он явился в местный отдел полиции по делу о нетрезвом вождении, надеясь таким образом избежать подозрения в причинении смерти.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Причастность обвиняемого в смерти женщины была установлена. В итоге он все-таки признался в содеянном. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.