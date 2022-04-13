В Башкирии сотрудник одной из компаний получил тяжелую травму на производстве

Установлено, что причинами несчастного случая стали собственная неосторожность работника (он был обучен по охране труда, знал, что следовало отключить оборудование, но решил сэкономить время), а также неудовлетворительная организация производства работ (предприятием не обеспечено надлежащее функционирование системы управления охраной труда).