В Башкирии сотрудник одной из компаний получил тяжелую травму на производстве

В Благовещенске 40-летний сотрудник одной из компаний получил тяжелую травму на производстве. Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая.
Инцидент произошел 24 января. В производственном цехе в ходе осмотра запущенной линии рабочий заметил налипший мусор, из-за которого происходили помехи в работе оборудования.
Установлено, что причинами несчастного случая стали собственная неосторожность работника (он был обучен по охране труда, знал, что следовало отключить оборудование, но решил сэкономить время), а также неудовлетворительная организация производства работ (предприятием не обеспечено надлежащее функционирование системы управления охраной труда).
В результате работодателя оштрафовали на 122 тысяч рублей.