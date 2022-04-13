В Башкирии сотрудник одной из компаний получил тяжелую травму на производстве

В Благовещенске 40-летний сотрудник одной из компаний получил тяжелую травму на производстве. Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая.

Фото №1 - В Башкирии сотрудник одной из компаний получил тяжелую травму на производстве

Инцидент произошел 24 января. В производственном цехе в ходе осмотра запущенной линии рабочий заметил налипший мусор, из-за которого происходили помехи в работе оборудования.

Не отключив оборудование, работник попытался смахнуть ненужное, и в этот момент его руку зажало между двумя валами. Услышав крик, оператор остановил линию, пострадавшего с тяжёлой травмой левой руки доставили в Благовещенскую ЦРБ.

пресс-служба Гострудинспекции РБ

Установлено, что причинами несчастного случая стали собственная неосторожность работника (он был обучен по охране труда, знал, что следовало отключить оборудование, но решил сэкономить время), а также неудовлетворительная организация производства работ (предприятием не обеспечено надлежащее функционирование системы управления охраной труда).

В результате работодателя оштрафовали на 122 тысяч рублей.

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