143 архитектора из Башкирии предложили помощь в проектировании Евразийской библиотеки

143 архитектора из Башкортостана подписали открытое письмо Главе республики Радию Хабирову. Они предложили помощь в проектировании будущей Евразийской библиотеки. Ее строительство запланировано возле Белого Дома республики на склоне реки Белой.

Со слов подписантов, «по итогу в столице должен появиться выдающийся по своим функциональным и архитектурным качествам объект, который должен стать одной из визитных карточек как Уфы, так и всей республики».

Архитекторы считают, что за последние годы Башкирия активно принимает участие в архитектурных конкурсах и федеральных программах. Благодаря этому регион вышел на новый уровень формирования городской среды.

По мнению архитекторов, такой масштабный проект «требует особенно ответственного и основательного подхода ввиду его максимального влияния на облик и восприятие города».

«Осознавая свою ответственность перед обществом и нашим городом, Союз архитекторов РБ готов оказать руководству республики всю необходимую поддержку» - сказано в письме.

Строительство Евразийской библиотеки в Уфе запланировано к 450-летию башкирской столицы. Данные объект станет культурным местом, а также центром притяжения интересных мероприятий и событий. В настоящее время окончательный проект библиотеки находится на стадии утверждения. Строительство должно начаться уже в текущем году.