В Минэкологии Башкирии рассказали о методах контроля за недропользователями

Да, проблема есть, мы их решаем и на межведомственной комиссии. Что не устраивает жителей: так получилось, что участки выдали именно вблизи деревни. Мы на МВК решили, что участки недр на геологическое изучение или добычу, чтобы не были близко к деревням, то есть не ближе 1000 метров от населенных пунктов.

Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан