В Минэкологии Башкирии рассказали о методах контроля за недропользователями

Минэкологии Башкортостана рекомендует недропользователям заключать социально-экономическое соглашение с муниципалитетами, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Об этом в интервью телеканалу БСТ в рамках экологического форума, комментируя ситуацию в Баймакском районе, заявил министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров.
Он отметил, что многие вопросы решаются на заседаниях межведомственной комиссии.
Республика планирует внедрять цифровые технологии, чтобы контролировать недропользователей. На каждом карьере установят весы, с помощью которых будут выдаваться накладные. Ее цифровой вариант будет направляться на само предприятие, так и в надзорные органы. Подлинность документов проверят с помощью QR-кода и мобильного приложения. Сейчас идея в разработке. Кроме того, на машинах должна будет устанавливаться система ГЛОНАСС. Все методы контроля за недропользователями направлены, чтобы дисциплинировать отрасль.