В Минэкологии Башкирии рассказали о методах контроля за недропользователями

Минэкологии Башкортостана рекомендует недропользователям заключать социально-экономическое соглашение с муниципалитетами, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Об этом в интервью телеканалу БСТ в рамках экологического форума, комментируя ситуацию в Баймакском районе, заявил министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров.

Он отметил, что многие вопросы решаются на заседаниях межведомственной комиссии.

Да, проблема есть, мы их решаем и на межведомственной комиссии. Что не устраивает жителей: так получилось, что участки выдали именно вблизи деревни. Мы на МВК решили, что участки недр на геологическое изучение или добычу, чтобы не были близко к деревням, то есть не ближе 1000 метров от населенных пунктов.

Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Республика планирует внедрять цифровые технологии, чтобы контролировать недропользователей. На каждом карьере установят весы, с помощью которых будут выдаваться накладные. Ее цифровой вариант будет направляться на само предприятие, так и в надзорные органы. Подлинность документов проверят с помощью QR-кода и мобильного приложения. Сейчас идея в разработке. Кроме того, на машинах должна будет устанавливаться система ГЛОНАСС. Все методы контроля за недропользователями направлены, чтобы дисциплинировать отрасль.

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