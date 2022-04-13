В Москве прошла «Встреча поколений»

Мероприятие провели в Полномочном Представительстве Башкортостана. Участники обсудили важность наставничества, передачи опыта и сохранения традиций. Ребята выступили с докладами на различные темы. Рассказали о возможности содействовать развитию республики, не возвращаясь обратно, а находясь и работая в столице.
Основатель башкирского студенческого клуба ВШЭ Искандер Булатов высказался о необходимости поднимать уровень учебных заведений в Башкортостане, расширении видов специальностей и внедрении более востребованных на рынке вакансий специальностей. В завершении встречи была предоставлена презентация об организации и проведении национальных студенческих командных спортивных игр на основе традиционных башкирских видов спорта.