В Москве прошла «Встреча поколений»

Надо больше молодежи привлекать, тематику продумывать, не просто встречи. У патриотично настроенных молодых людей есть интерес, чтобы сделать что-то для своей Родины. Какие-то вещи рассказать, что-то об истории, событиях. О перспективах, что будет строиться, изменяться, какие объекты. О вещах, которые у любого молодого человека вызывают интерес.

Салават Аминев, вице-президент союза химиков России