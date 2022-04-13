В Москве прошла «Встреча поколений»

Мероприятие провели в Полномочном Представительстве Башкортостана. Участники обсудили важность наставничества, передачи опыта и сохранения традиций. Ребята выступили с докладами на различные темы. Рассказали о возможности содействовать развитию республики, не возвращаясь обратно, а находясь и работая в столице.

Основатель башкирского студенческого клуба ВШЭ Искандер Булатов высказался о необходимости поднимать уровень учебных заведений в Башкортостане, расширении видов специальностей и внедрении более востребованных на рынке вакансий специальностей. В завершении встречи была предоставлена презентация об организации и проведении национальных студенческих командных спортивных игр на основе традиционных башкирских видов спорта.

Надо больше молодежи привлекать, тематику продумывать, не просто встречи. У патриотично настроенных молодых людей есть интерес, чтобы сделать что-то для своей Родины. Какие-то вещи рассказать, что-то об истории, событиях. О перспективах, что будет строиться, изменяться, какие объекты. О вещах, которые у любого молодого человека вызывают интерес.

Салават Аминев, вице-президент союза химиков России

Для студентов, которые учатся в Москве, важно понимать, что мы здесь не одни. Представительство, наши старшие земляки, сыграли большую роль. 

Эрик Губайдуллин, студент МГИМО, председатель Башкирского клуба МГИМО
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