В Уфе прошел открытый лично-командный чемпионат республики по рукопашному бою

 Он посвящен памяти сотрудников СОБРа, погибшим при выполнении боевых заданий. В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет. При этом не только из Башкортостана, но и Архангельской области.

Рукопашный бой – прикладной вид спорта, который вышел за рамки спецподразделений. Сегодня у нас в федерации занимается 4500 человек, из них 1800 – дети.

Александр Работяев, председатель Федерации рукопашного боя Республики Башкортостан

Обычно чемпионат проводили со взрослыми спортсменами. Но сейчас многие из них принимают участие в спецоперации в соседней стране. Федерация рукопашного боя ставит перед собой задачу не только добиться популяризации этого вида спорта, но и активно участвует в патриотическом воспитании детей и молодежи.

Наш турнир ежегодный. Он посвящен памяти сотрудников, которые отдали жизнь за нашу свободу. 

Евгений Левин, ветеран боевых действий, руководитель клуба «Молот»
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ