В Уфе прошел открытый лично-командный чемпионат республики по рукопашному бою

Он посвящен памяти сотрудников СОБРа, погибшим при выполнении боевых заданий. В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет. При этом не только из Башкортостана, но и Архангельской области.
Обычно чемпионат проводили со взрослыми спортсменами. Но сейчас многие из них принимают участие в спецоперации в соседней стране. Федерация рукопашного боя ставит перед собой задачу не только добиться популяризации этого вида спорта, но и активно участвует в патриотическом воспитании детей и молодежи.