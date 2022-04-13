В Уфе прошел открытый лично-командный чемпионат республики по рукопашному бою

Он посвящен памяти сотрудников СОБРа, погибшим при выполнении боевых заданий. В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет. При этом не только из Башкортостана, но и Архангельской области.

Рукопашный бой – прикладной вид спорта, который вышел за рамки спецподразделений. Сегодня у нас в федерации занимается 4500 человек, из них 1800 – дети.

Обычно чемпионат проводили со взрослыми спортсменами. Но сейчас многие из них принимают участие в спецоперации в соседней стране. Федерация рукопашного боя ставит перед собой задачу не только добиться популяризации этого вида спорта, но и активно участвует в патриотическом воспитании детей и молодежи.