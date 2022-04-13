Аэропорт Уфы увеличит количество авиарейсов на Чёрное море

Аэропорт «Уфа» объявил об увеличении количества рейсов на российское побережье Чёрного моря. Это стало возможным благодаря новому весенне-летнему расписанию.

Сочи станет лидером по вылетам: количество рейсов в неделю в новом расписании достигает 30 штук. При этом начиная с 26 мая вылеты будут проходить ежедневно. У пассажиров будет возможность выбрать перевозчика: на направлении будут работать 6 авиакомпаний.

В Симферополь будут летать три компании. С 27 мая рейсы на полуостров станут ежедневными (за исключением субботы).