Аэропорт Уфы увеличит количество авиарейсов на Чёрное море

Аэропорт «Уфа» объявил об увеличении количества рейсов на российское побережье Чёрного моря. Это стало возможным благодаря новому весенне-летнему расписанию.
Сочи станет лидером по вылетам: количество рейсов в неделю в новом расписании достигает 30 штук. При этом начиная с 26 мая вылеты будут проходить ежедневно. У пассажиров будет возможность выбрать перевозчика: на направлении будут работать 6 авиакомпаний.
В Симферополь будут летать три компании. С 27 мая рейсы на полуостров станут ежедневными (за исключением субботы).
В Анапу и Геленджик планируют летать пять и две авиакомпании, соответственно. Подробное расписание и информацию о старте продаж билетов можно узнать на сайтах авиакомпаний Utair, Red Wings, NordStar, «Победа», Nordwind, Smartavia, «Ямал», Royal Flight, Аzur Air.