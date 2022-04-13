В Башкирии водитель на иномарке насмерть сбил пешехода

В Стерлитамаке водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Трагедия случилась поздно вечером на Оренбургском тракте.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Республике Башкортостан, нарушитель не оказал помощь пострадавшему и скрылся, но спустя некоторое время вернулся на место происшествия.