В Уфе изменил схему маршрута автобус №39

В столице Башкортостана поменял свой маршрут автобус №39. В новую схему движения общественного транспорта включили остановку «ТСК «Пушкинский». Эту информацию подтвердил государственный перевозчик «Башавтотранс».

Ранее автобусы №39 ездили по маршруту от остановки "улица Юрия Гагарина» до гостиницы «Башкортостан». Новая схема маршрута предполагает проезд через Гостиный двор, Дом актера, БГУ и Телецентр.