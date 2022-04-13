В Уфе изменил схему маршрута автобус №39

В столице Башкортостана поменял свой маршрут автобус №39. В новую схему движения общественного транспорта включили остановку «ТСК «Пушкинский». Эту информацию подтвердил государственный перевозчик «Башавтотранс».
Ранее автобусы №39 ездили по маршруту от остановки "улица Юрия Гагарина» до гостиницы «Башкортостан». Новая схема маршрута предполагает проезд через Гостиный двор, Дом актера, БГУ и Телецентр.
Недавно в башкирских СМИ появилась информация о подорожании проезда на общественном транспорте.