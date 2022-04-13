В одном из районов Башкирии отменили карантин по бешенству, который был введен в феврале

В Калтасинском районе Башкирии сняли карантин по бешенству, который был объявлен еще 9 февраля в селе Кутерем. Указ о прекращении карантина опубликован на сайте правовой информации.
В феврале причиной установления карантина послужило стремительно распространяющееся бешенство среди животных из-за лисы, которую заметили местные жители.
У больных бешенством диких животных отсутствует страх перед человеком, поэтому они часто именно из-за болезни появляются в городах и селах. Управление ветеринарии подтвердило наличие заболевания у лисы.