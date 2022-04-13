В Башкирии рассмотрят закон о рыбохозяйственных заповедных зонах

Территорией может стать водный объект, имеющий охранный статус для сохранения водных ресурсов, флоры и фауны.
На некоторые виды деятельности также будут введены ограничения, например, добыча полезных ископаемых, вырубка леса, сбросы сточных вод различных предприятий и строительстве. Движение и стоянка транспорта также будет запрещена в местах, специально для этого не предназначенных.
В настоящий момент изменения в законе «О рыболовстве и сохранении водных ресурсов» одобрено комитетом по экологии и аграрным вопросам.