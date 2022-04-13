Томи Ламса объявил о своем уходе с поста главного тренера «Салавата Юлаева»

В Уфе сегодня ХК «Салават Юлаев» подвёл итоги сезона КХЛ 2021/2022. Главной темой пресс-конференции стал уход Томи Ламсы с поста главного тренера.
На пресс-конференции Томи Ламса заявил, что больше не будет главным наставником юлаевцев. По его словам, он хотел бы продолжить работу в клубе, но нынешняя политическая ситуация не позволяет этого сделать. В тренерский штаб команды Ламса вошел в 2017 году в качестве ассистента. Команду он возглавил в сезоне 2020/2021.
Нового тренера «Салавата Юлаева» представят в ближайшие дни. Ходят устойчивые слухи, что им станет Виктор Козлов. Генеральный директор клуба Ринат Баширов косвенно это подтвердил. Он сказал, что новый главный тренер будет из штаба Томи Ламсы.