Томи Ламса объявил о своем уходе с поста главного тренера «Салавата Юлаева»

В Уфе сегодня ХК «Салават Юлаев» подвёл итоги сезона КХЛ 2021/2022. Главной темой пресс-конференции стал уход Томи Ламсы с поста главного тренера.

На пресс-конференции Томи Ламса заявил, что больше не будет главным наставником юлаевцев. По его словам, он хотел бы продолжить работу в клубе, но нынешняя политическая ситуация не позволяет этого сделать. В тренерский штаб команды Ламса вошел в 2017 году в качестве ассистента. Команду он возглавил в сезоне 2020/2021.

Нового тренера «Салавата Юлаева» представят в ближайшие дни. Ходят устойчивые слухи, что им станет Виктор Козлов. Генеральный директор клуба Ринат Баширов косвенно это подтвердил. Он сказал, что новый главный тренер будет из штаба Томи Ламсы. 

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ