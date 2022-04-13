Томи Ламса объявил о своем уходе с поста главного тренера «Салавата Юлаева»

На пресс-конференции Томи Ламса заявил, что больше не будет главным наставником юлаевцев. По его словам, он хотел бы продолжить работу в клубе, но нынешняя политическая ситуация не позволяет этого сделать. В тренерский штаб команды Ламса вошел в 2017 году в качестве ассистента. Команду он возглавил в сезоне 2020/2021.