Башкирские волейболисты продолжают турне по республике

Волейболисты Башкортостана продолжают турне по республике. В разные города и населенные пункты уже выезжали молодежный коллектив «Беркуты Урала»,  стерлитамакский «Тархан», команда ветеранов «Отдушина-Уфа».

Они посетили Кумертау и Ишимбай, а также населенные пункты Кушнаренково, Зирган и деревню Юматово. На этот раз в Агидели акцию провела команда «Уфимочка-УГНТУ». В мастер-классе поучаствовали более 50 воспитанников различных спортшкол. Волейболистки и тренеры разнообразили тренировку необычными упражнениями. Они провели игру с двумя мячами, без инвентаря и даже поупражнялись в теннис. Участники мастер-классов и зрители получили специальные призы от волейбольного клуба «Урал».

Очень много достойных детей растет, много будет чемпионов, понравилось с ними работать.

Анастасия Петрунина, игрок ВК «Уфимочка-УГНТУ»
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