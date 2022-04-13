Башкирские волейболисты продолжают турне по республике

Они посетили Кумертау и Ишимбай, а также населенные пункты Кушнаренково, Зирган и деревню Юматово. На этот раз в Агидели акцию провела команда «Уфимочка-УГНТУ». В мастер-классе поучаствовали более 50 воспитанников различных спортшкол. Волейболистки и тренеры разнообразили тренировку необычными упражнениями. Они провели игру с двумя мячами, без инвентаря и даже поупражнялись в теннис. Участники мастер-классов и зрители получили специальные призы от волейбольного клуба «Урал».