В Башкирии прошел открытый турнир по борьбе курэш памяти Иршата Исмагилова

В Куюргазинском районе прошел лично-командный 17-й Республиканский открытый турнир по борьбе курэш памяти мастера спорта и чемпиона России Иршата Исмагилова. В соревнованиях приняли участие представители 11 районов и городов региона.

Спортсмены боролись в девяти весовых и двух возрастных категориях – юношеской и взрослой (старше 17 лет). Большую часть наград завоевали хозяева. Отличились ребята из Мелеуза, Ишимбая, Давлеканово и Баймакского района, одержав победу в своих весовых категориях.