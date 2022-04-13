Башкирские теннисисты на колясках готовятся к российскому чемпионату в Нижнем Новгороде

В прошлом году представители региона стали лучшими в общем зачете по итогам выступлений в личном и парном разрядах. Оказалось, у наших спортсменов есть свои секреты, благодаря которым им удается одерживать победы.

По разные стороны сетки братья-близнецы Михей и Виктор Сидоровы. Ровно год назад они встретились в финале российского первенства. Договорились играть честно, не поддаваться. Тогда сильнее был Михей. Серебро досталось Виктору. В этом году ребята намерены повторить успех.

Упорно тренировались, мы достигли своих целей. Мы говорили, что победим, я почувствовал эту победу в конце турнира. Михей Сидоров, победитель первенства России по теннису на колясках

В прошлом году наши спортсмены завоевали на первенстве страны пять золотых медалей из шести возможных в парном и личном разряде. И четыре серебряные награды. Этот результат стал лучшим среди регионов.

Мы делаем упор на технику выполнения ударов и подачу. У меня есть специальные тренажеры, которые нам в этом помогают. Вячеслав Шамаев, тренер по теннису на колясках

И делает их Вячеслав Шамаев собственными руками. Например, эта конструкция из пластика, дерева и других подручных материалов помогает в отработке удара. Уфимский тренер подсмотрел похожую установку у коллег, но доработал. Теперь это эксклюзивный тренажер.

Это другая часть тренажерного зала, и здесь много приспособлений, которые Вячеслав Шамаев сделал собственными руками. Это сетка для отскока мяча. Дело в том, что мяч отскакивает от стены гораздо быстрее, чем от сетки.

Но именно медленный отскок требуется для отработки правильного замаха. Все эти приспособления ускоряют процесс обучения теннисистов.