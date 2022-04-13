В Уфе уберут пешеходные металлические ограждения

В столице Башкортостана планируют убрать пешеходные ограждения. Такую возможность администрация города рассматривает совместно с ГИБДД Башкирии.
Согласно требованиям, металлические ограждения на дорогах не обязательны, если вдоль них есть насаждения в виде кустарников, поэтому администрация считает целесообразным убрать перила, если безопасность при этом не снизится.
Такие кустарники будут использоваться на длинных проспектах и бульварах, например, на проспекте Октября. Возле образовательных учреждений и на особо опасных участках металлические ограждения останутся.