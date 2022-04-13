В Уфе состоится ярмарка вакансий для людей пенсионного и предпенсионного возраста

В Башкирской столице состоится ярмарка вакансий для предпенсионеров и пенсионеров. Мероприятие пройдет 14 апреля с 10 до 12 часов по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1.

По информации уфимского центра занятости населения, двум категориям соискателей чаще всего предлагаются такие вакансии, как водитель, дворник, инженер, машинист, воспитатель, менеджер, педагог, слесарь и многие другие рабочие специальности.