В России на три года продлят действие истекающих водительских удостоверений

В России продлят на три года срок водительских удостоверений, у владельцев которых он истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Если именно в этот период истекает срок, то его продлевают.
Данную информацию подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В России по закону водительское удостоверение необходимо менять каждые десять лет. Без прохождения медицинского осмотра права можно поменять, если была смена фамилии или человек потерял документ.
Те водительские удостоверения, которые подлежали замене в течение ближайших двух лет, продлят автоматически в целях снижения административной нагрузки для бизнеса и граждан.