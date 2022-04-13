В России на три года продлят действие истекающих водительских удостоверений

В России продлят на три года срок водительских удостоверений, у владельцев которых он истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Если именно в этот период истекает срок, то его продлевают.

Данную информацию подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В России по закону водительское удостоверение необходимо менять каждые десять лет. Без прохождения медицинского осмотра права можно поменять, если была смена фамилии или человек потерял документ.