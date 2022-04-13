В Российских кинотеатрах начнут показывать отреставрированную киноленту "Любовь и голуби"

В России в кинопрокат вновь выйдет культовая лента Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Фильм перед выходом пройдет реставрацию и вскоре на экранах сможем увидеть любимых героев, чьи фразы стали крылатыми и пользуются успехом по сей день.

В фильме улучшат качество и звучание, а полностью обновленный фильм начнут показывать в кинотеатрах уже с 21 апреля. Фильм появится в прокате в рамках проекта «АртКиноПрокат».