В Российских кинотеатрах начнут показывать отреставрированную киноленту "Любовь и голуби"

В России в кинопрокат вновь выйдет культовая лента Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Фильм перед выходом пройдет реставрацию и вскоре на экранах сможем увидеть любимых героев, чьи фразы стали крылатыми и пользуются успехом по сей день.
В фильме улучшат качество и звучание, а полностью обновленный фильм начнут показывать в кинотеатрах уже с 21 апреля. Фильм появится в прокате в рамках проекта «АртКиноПрокат».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обозначил, что на российское кино выделят 11,5 млрд рублей. Особенно это актуально в период, когда зарубежные компании отказываются от показа в России.